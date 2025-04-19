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Російські окупанти вночі та зранку атакували "шахедами" Запоріжжя, спалахнули пожежі

Загалом упродовж доби окупанти завдали 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Російські окупанти вночі та зранку атакували "шахедами" Запоріжжя, спалахнули пожежі
обстріли Запоріжжя
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти вночі та під ранок атакували Запоріжжя "шахедами", унаслідок влучання виникла пожежа на автотранспортному підприємстві. Без постраждалих.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. 

Ще один удар прийшовся по території с.Магдалинівка Запорізького району. Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку. Без постраждалих.

За інформацією Федорова, упродовж доби окупанти завдали 328 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Війська РФ  здійснили 8 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Новодарівці та Щербаках. 204 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Щасливе, Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку. 111 артударів завдано по території Біленького, Лобкового, Камʼянського, Малих Щербаків, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. 

Надійшло 19 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури.

  • Також уночі ворожа армія здійснила дронову атаку у приватному секторі Київського району Харкова. Інформації щодо постраждалих не надходило.
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