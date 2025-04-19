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Рубіо: "Ні Україна, ні Росія не здатні завершити війну"

Держсекретар США не бачить перспектив військового рішення.

Рубіо: "Ні Україна, ні Росія не здатні завершити війну"
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови із журналістами в паризькому аеропорту Ле Бурже заявив, що російсько-українська війна зайшла у глухий кут і не може бути вирішена військовим шляхом.

За словами посадовця адміністрації Дональда Трампа, ні Україна, ні Росія не мають стратегічних ресурсів для швидкої перемоги. На думку Рубіо, зволікання з миром лише посилить гуманітарну катастрофу, а кількість жертв з обох боків тільки зростатиме. Вашингтон "намагається уникнути загибелі тисяч і тисяч людей протягом року".

Очільник американської дипломатії повторив тезу про те, що США не можуть вічно брати участь у переговорах без демонстрації реального прагнення до миру з боку сторін. Трамп та його соратники вимагають прогресу у перемовинах, погрожуючи в іншому випадку "усе залишити і рухатися далі".

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