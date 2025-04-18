Головне за п’ятницю, 18 квітня: наслідки ракетної атаки на Харків, 124 боєзіткнень, обстріл енергоструктури Сумщини

Бойові дії на Донеччині, 124 бойових зіткнень, ворожі обстріли, повернення тіл полеглих захисників, санкції проти російських акторів, співаків та спортсменів. Яким запам’ятається 1150-й день повномасштабної війни.

На залізниці Суми–Київ сталася пожежа у вагоні, загинув працівник.

За оновленими даними, кількість поранених унаслідок ворожого ракетного удару по Харкову зросла до 112. Одна людина загинула.

Відомо про 8 поранених дітей, зокрема чотирьох дівчат віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річного хлопця.

"Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, навчальний заклад, легкові авто. На території підприємства загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех та будівля на загальній площі близько 450 кв.м", – йдеться у повідомленні ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 квітня відбулося 124 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку - 46 боєзіткнень, на Курщині ще 22.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби, в даний час ще тривають сім боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 квітня – в новині.

Росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі Сумщини, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Перед цим «Сумиобленерго» підтвердило, що в регіоні частково зникло світло.

Подробиці – в новині.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки російських акторів, співаків та спортсменів, а також проти російських та китайських компаній.

Загалом під санкції України потрапили 59 фізичних осіб та 60 підприємств в Китаї, РФ та Білорусі.

Більше інформації – в новині.

16 квітня в країнах Європи стартувала символічна Великодня кампанія ініціативи президента України Bring Kids Back UA, яка об’єднує дипломатичні, юридичні, гуманітарні й адвокаційні зусилля для повернення депортованих Росією українських дітей додому.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський одягнув светр з символікою кампанії для того, щоб нагадати світові про депортованих та примусово переміщених дітей: «Перед Великоднем – святом сімейним – ми нагадуємо світу, що без повернення викрадених Росією українських дітей неможливо вважати, що війна дійсно завершилась. Нам потрібен справжній мир. І це буде. Усім потрібна справедливість. І це має бути. Дякую всім, хто з Україною!».

До кампанії долучилися понад 200 європейських лідерів, дипломатів, політиків, інфлюенсерів і активістів. Серед них — очільники урядів, міністри закордонних справ, єврокомісари, парламентарі, журналісти, спортсмени та митці, які опублікували звернення та фото у светрах кампанії.

Більше інформації – в новині.

У Єрусалимі, в храмі Гробу Господнього, завтра близько 9 тисяч людей стануть свідками сходження Благодатного вогню, а тисячі людей чекатимуть на вогонь біля стін міста.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Як інформує речник поліції Ізраїлю Мiхаель Зінгерман, поліція забезпечить безпеку всіх учасників церемонії.

Цього року святкування православного та католицького Великодня збіглися, також у ці дні в Єрусалимі відзначають Песах.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!