Поліцейські затримали в Києві двох підлітків, які побили військового

Підлітки напали на військового у Гідропарку.

Співробітники поліції Києва затримали двох підлітків, які побили військового у столичному Гідропарку.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

“За попередньою інформацією, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали двох 17-річних місцевих мешканців і вживають заходів щодо встановлення решти нападників.

Лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України.