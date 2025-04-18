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Поліцейські затримали в Києві двох підлітків, які побили військового

Підлітки напали на військового у Гідропарку. 

Поліцейські затримали в Києві двох підлітків, які побили військового
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Співробітники поліції Києва затримали двох підлітків, які побили військового у столичному Гідропарку. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

“За попередньою інформацією, група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками”, - йдеться у повідомленні. 

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Правоохоронці затримали двох 17-річних місцевих мешканців і вживають заходів щодо встановлення решти нападників.

Лікарі надають потерпілому необхідну медичну допомогу. На місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України.

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