Росіяни атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 18 квітня 2025 року

Сьогодні, 18 квітня, російська окупаційна армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади, що на Нікопольщині, були сьогодні під ворожим ударом. Атакував агресор і сам Нікополь”, - написав Лисак, і додав, що росіяни застосовували дрони-камікадзе та артилерію.

Внаслідок російського удару постраждала 35-річна жінка, яка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Також обстрілами пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, адмінбудівля, магазини, будівлі, що не експлуатувалися, автобус, інфраструктура.

Крім того, по Синельниківському району російська армія влучила FPV-дронами. У Межівській громаді понівечена будівля, яку не експлуатували, та спецавто ДСНС.

Минулося без загиблих і поранених.