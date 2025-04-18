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​Генштаб: в ЗСУ створюють Єдиний центр підготовки інструкторів

Нові програми підготовки вже впровадили у навчальних центрах з 11 березня.

​Генштаб: в ЗСУ створюють Єдиний центр підготовки інструкторів
Олег Апостол

У Збройних силах створюють Єдиний центр підготовки інструкторів. Планується також майже удвічі збільшити грошову винагороду інструкторам, відповідно до рівнів їхньої підготовки.

Про це LB.ua повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, зазначивши, що це заплановано в рамках вдосконалення системи базової підготовки громадян, призваних за мобілізацією.

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Центр зможе одночасно готувати значну кількість інструкторів, а також уніфікувати та професійно посилити таку підготовку, повідомили в Генштабі. Створення центру також дасть змогу сконцентрувати передову матеріально-технічну базу, віртуальні бойові симулятори тощо. 

Зокрема, як розповів бригадний генерал, заступник головнокомандувача ЗСУ Олег Апостол, у рамках оновленої системи БЗВП в усіх навчальних центрах використовуються окуляри з VR-технологіями, що дозволяють відпрацьовувати складні бойові сценарії в безпечних умовах тренування, без ризику отримання травм.

Також навчання інструкторів збільшили до двох місяців 59 днів (410 годин).

Посилили практичну складову програми - з 58%, як було раніше, до 92%. 

Для підвищення кваліфікації інструкторів розгорнули 23 курси в різних навчальних центрах.

Крім того, в оновленій програмі БЗВП створено стандартизовані матеріали для інструкторів з 17-ти навчальних дисциплін.

Також, за словами Апостола,  актуалізували і покращили курс підготовки командирів відділень, зокрема, зроблено акцент на роботі з БПЛА та РЕБ, додано вивчення процедур управління підрозділом (TLP) та процесу аналізу проведених дій (After Action Review). В підготовку інтегровано технології - робота з БПЛА, РЕБ, програмним забезпеченням "Milchat". 

Ці нові програми підготовки вже впровадили у навчальних центрах з 11 березня 2025 року, повідомили в Генштабі.

Крім того, створено систему зворотнього зв'язку: курсанти проходять анонімне опитування про якість навчання: якість бойової підготовки, харчування, умов проживання. 

Для уніфікації  навчання мобілізованих у навчальних центрах створено 64 відеоролики, а в яких демонструється досвід з передової.

Ще один аспект, якому в оновленій програмі приділено велику увагу, - це тренування психологічної стійкості мобілізованих. Зокрема, у навчальних центрах розпочалося впровадження "психологічної смуги"  - це спеціальний тренувальний комплекс, аналог польських зразків, в якому солдатів готують до дій у стресових умовах. Як розповіли в ГШ, цей комплекс наповнений великою кількістю психотравмуючих подразників: у ньому є лабіринти, нерівна підлога, система дзеркал і проблискових маячків, манекени, імітація пожежі. Створено елементи небезпеки: суцільна темрява, крики, звуки пострілів, мигтіння світла, запах диму. В цьому комплексі солдат діє ніби в бойовій обстановці - а оператор дивиться на відео, що він і як робить.

Зараз у навчальних центрах нарощують облаштування таких комплексів, сказали бригадний генерал Апостол.

Оновлення системи БЗВП тривало три місяці, повідомили в Генштабі ЗСУ. Наразі розпочалося її впровадження в усіх навчальних центрах і проходитиме воно під контролем вищого керівництва Генерального штабу.

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