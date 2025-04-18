США розглядають пом’якшення санкцій проти Росії в межах мирної угоди

США запропонували план мирного врегулювання війни в Україні, що передбачає часткове пом’якшення санкцій проти Росії, передає Bloomberg.
Штати представили основні положення свого плану під час зустрічей у Парижі 17 квітня. Ідеться, зокрема, про можливість заморожування конфлікту за умов фактичного збереження контролю Росії над окупованими територіями. Також Київ має тимчасово відмовитися від вступу до НАТО.
Представники США і країн Європи зазначили, що план потребує додаткових консультацій з Україною, а його реалізація неможлива без припинення бойових дій з боку Росії.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично оцінює шанси на завершення війни.
«Кожна суверенна нація на землі має право на самооборону. Україна матиме право на самооборону та на укладення будь-яких угод, які вона захоче укласти на двосторонній основі з різними країнами», — сказав також державний секретар США Марко Рубіо.
Рубіо додав, що США не готові тривалий час підтримувати переговорний процес без конкретного прогресу.
«Ми не будемо займатись цим місяцями. Потрібно визначити за кілька днів, чи є перспектива домовленостей у найближчі тижні. Якщо так — ми в справі. Якщо ні — зосередимось на інших пріоритетах», — зазначив він.
Обговорення в Парижі також торкались можливого створення післявоєнних сил безпеки в Україні за участі Франції та Великої Британії. За словами європейських посадовців, ці ініціативи мають продемонструвати готовність ЄС інвестувати у безпеку України та переконати США у підтримці гарантій.
Водночас джерела підкреслюють, що ідея зняття санкцій може викликати опір серед союзників України, особливо в питанні розмороження активів Росії. Для цього потрібна згода всіх країн ЄС.
- 17 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибули до Парижа на зустріч у межах "коаліції охочих". Українці планують провести двосторонні та багатосторонні зустрічі з представниками країн коаліції.
- Також у Парижі тривала зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом щодо українського питання.
- Опісля Келлог назвав «дуже продуктивними» зустрічі в Парижі щодо завершення війни в Україні.
- Президент Франції після переговорів заявив, що «від самого початку ми підтримували пропозицію президента Дональда Трампа щодо якнайшвидшого завершення війни в Україні. Це свідчить про потужну європейську відданість та готовність до тісної співпраці зі Сполученими Штатами. Сьогодні ми провели позитивну та конструктивну дискусію про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного, сталого миру».
- За словами Макрона, перемовини продовжаться наступного тижня в Лондоні.
- Тим часом днями президент США Дональд Трамп відкинув ідею додаткових санкцій проти Росії після удару росіян по Сумах.