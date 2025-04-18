США розглядають пом’якшення санкцій проти Росії в межах мирної угоди

США запропонували план мирного врегулювання війни в Україні, що передбачає часткове пом’якшення санкцій проти Росії, передає Bloomberg.

Штати представили основні положення свого плану під час зустрічей у Парижі 17 квітня. Ідеться, зокрема, про можливість заморожування конфлікту за умов фактичного збереження контролю Росії над окупованими територіями. Також Київ має тимчасово відмовитися від вступу до НАТО.

Представники США і країн Європи зазначили, що план потребує додаткових консультацій з Україною, а його реалізація неможлива без припинення бойових дій з боку Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично оцінює шанси на завершення війни.

«Кожна суверенна нація на землі має право на самооборону. Україна матиме право на самооборону та на укладення будь-яких угод, які вона захоче укласти на двосторонній основі з різними країнами», — сказав також державний секретар США Марко Рубіо.

Рубіо додав, що США не готові тривалий час підтримувати переговорний процес без конкретного прогресу.

«Ми не будемо займатись цим місяцями. Потрібно визначити за кілька днів, чи є перспектива домовленостей у найближчі тижні. Якщо так — ми в справі. Якщо ні — зосередимось на інших пріоритетах», — зазначив він.

Обговорення в Парижі також торкались можливого створення післявоєнних сил безпеки в Україні за участі Франції та Великої Британії. За словами європейських посадовців, ці ініціативи мають продемонструвати готовність ЄС інвестувати у безпеку України та переконати США у підтримці гарантій.

Водночас джерела підкреслюють, що ідея зняття санкцій може викликати опір серед союзників України, особливо в питанні розмороження активів Росії. Для цього потрібна згода всіх країн ЄС.