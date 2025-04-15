Трамп відкинув ідею нових санкцій щодо Росії й знову нагадав, що саме він запровадив санкції проти “Північного потоку”

Також Трамп звинуватив Байдена, що той дозволив цьому проєкту відновитися.

Президент США Дональд Трамп відкинув ідею додаткових санкцій проти Росії після удару росіян по Сумах й нагадав, що саме він запровадив санкції проти газопроводу “Північного потоку-2” під час своєї першої каденції.

Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті.

"Я вже ввів санкції проти Росії. Якщо ви пам'ятаєте, "Північний потік-2" був величезним газопроводом, який йшов у Європу. І я його зупинив", – сказав Трамп.

Він додав, що цей газопровід транспортував російський газ до Німеччини.

Водночас Трамп звинуватив попереднього президента США Джо Байдена, який змінив Трампа в Білому домі 2021 року, що той знову дозволив цьому проєкту відновитися.

Втім нещодавно Трамп продовжив на рік санкції проти РФ, запроваджені його попередником Байденом.

Як відомо, "Північний потік-2" – це проєкт газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море, який мав подвоїти обсяги постачання російського газу до Європи. США та деякі європейські країни, зокрема Польща, Україна та країни Балтії, розглядали цей проєкт як загрозу енергетичній безпеці Європи.

У 2019 році Конгрес США схвалив закон про оборонний бюджет, який включав санкції проти компаній, що брали участь у будівництві газопроводу. Санкції були спрямовані, зокрема, на компанії, що надавали судна для прокладання труб, такі як швейцарська компанія Allseas. У результаті вона зупинила роботу над проєктом.

Трамп підписав цей закон, підкресливши, що США захищають енергетичну незалежність Європи, хоча багато критиків зазначали, що США також просували власний скраплений природний газ (СПГ) як альтернативу.

Таким чином будівництво було тимчасово заморожене наприкінці 2019 – на початку 2020 року. Попри санкції, Росія перекинула власні судна для завершення проєкту, і роботи було відновлено пізніше.

При адміністрації Байдена частина санкцій була тимчасово пом’якшена, щоб не псувати відносини з Німеччиною.

Газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2" були підірвані 26 вересня 2022 року.