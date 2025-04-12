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Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з главами МЗС Словаччини та Молдови

Глава українського МЗС обговорив з іноземними колегами співробітництво та регіональну безпеку та євроінтеграцію України.

Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з главами МЗС Словаччини та Молдови
Андрій Сибіга і Юрай Бланар
Фото: Андрій Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга на полях Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині зустрівся зі словацьким та молдовським колегами та обговорив співпрацю і регіональну стабільність.

Про це Андрій Сибіга розповів у мережі "Х".

Під час зустрічі з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром Андрій Сибіга обговорив кроки щодо подальшого розвитку механізмів двосторонньої співпраці.

"Ми також обговорили нещодавні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру для України. Вдячний за солідарність Словаччини", — ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі з главою МЗС Молдови Міхаєм Попшоєм очільник українського зовнішньополітичного відомства обговорив двостороннє співробітництво та регіональну безпеку.

"Завжди приємно поспілкуватися з моїм молдовським колегою та другом Міхаєм Попшоєм. Ми обговорили двостороннє економічне співробітництво, енергетичну безпеку та регіональну стабільність", — наголосив Сибіга.

Україна та Молдова продовжують тісно співпрацювати на нашому спільному шляху до вступу в ЄС.

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