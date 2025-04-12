Речник МЗС України розкритикував соцмережу Маска за приховування злочинів РФ

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкритикував соцмережу "X", яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, у замовчуванні російських воєнних злочинів проти України.
Про це Тихий повідомив на особистій сторінці в "Х".
"Серйозно, Х? Відколи кількість убитих Росією українських дітей вважається "чутливим контентом" (graphic content)?", – пише речник.
За словами Тихого, це маркування не заважає користувачам бачити графічний вміст публікації. Проте це "замітає під килим" російські воєнні злочини. "Це ганебно, і це має бути скасовано", – резюмував він.
Георгій Тихий опублікував фотознімок посту МЗС про те, що Росія вбила мінімум 616 дітей в Україні. "Деякі з них народилися після початку повномасштабного вторгнення, а померли до його закінчення", ідеться у публікації.
For real, @X? Since when is the number of Ukrainian kids killed by Russia considered "graphic content?"— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 11, 2025
This isn’t preventing users from exposure to graphic content. This is sweeping Russian war crimes under the rug.
This is shameful and must be reversed.@Safety @GlobalAffairs pic.twitter.com/tGpeL2Q3Eh