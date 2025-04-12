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Речник МЗС України розкритикував соцмережу Маска за приховування злочинів РФ

Соцмережа "Х" "замітає" російські злочини.

Речник МЗС України розкритикував соцмережу Маска за приховування злочинів РФ
Георгій Тихий
Фото: скриншот відео

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкритикував соцмережу "X", яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, у замовчуванні російських воєнних злочинів проти України. 

Про це Тихий повідомив на особистій сторінці в "Х".

"Серйозно, Х? Відколи кількість убитих Росією українських дітей вважається "чутливим контентом" (graphic content)?", – пише речник.

За словами Тихого, це маркування не заважає користувачам бачити графічний вміст публікації. Проте це "замітає під килим" російські воєнні злочини. "Це ганебно, і це має бути скасовано", – резюмував він.

Георгій Тихий опублікував фотознімок посту МЗС про те, що Росія вбила мінімум 616 дітей в Україні. "Деякі з них народилися після початку повномасштабного вторгнення, а померли до його закінчення", ідеться у публікації.

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