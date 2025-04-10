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​У Раді 9-го скликання 54 депутати достроково були позбавлені мандатів, - Стефанчук

"Хтось, тому що пішов на роботу в уряд, хтось, тому що втратив громадянство, хтось по причині смерті, хтось - за власним бажанням".

​У Раді 9-го скликання 54 депутати достроково були позбавлені мандатів, - Стефанчук
Фото: ОПУ

Упродовж дев'ятого скликання Верховної Ради 54 народні народні депутати  були достроково позбавлені своїх повноважень, проте жоден з них - за рішенням суду.

Про це розповів спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає Укрінформ.

"У питанні позбавлення народного депутату мандату, має бути доведеність того чи іншого злочинного діяння. Не підозра, не обвинувачення, а тільки рішення суду, яке набуло законної сили. Лише воно є підставою для того, щоб народний депутат був позбавлений достроково мандату і своїх повноважень", - зазначив Стефанчук.

Він нагадав, що в 2019 році парламент дев’ятого скликання скасував депутатську недоторканість. Ухвалення цього рішення, зазначив Стефанчук, стало причиною того, що антикорупційні органи почали активну діяльність щодо депутатів, адже їм тепер не потрібно отримувати дозвіл, як було вісім попередніх скликань. 

"Загалом 54 депутати достроково були позбавлені мандату за весь період цього скликання з різних причин: хтось, тому що пішов на роботу в уряд, хтось, тому що втратив громадянство, хтось по причині смерті, хтось за власним бажанням", - додав Стефанчук.

Водночас він  наголосив, що наразі немає жодного депутата, який би втратив мандат згідно з набуттям чинності рішення суду.

"Це пов'язано з тим, що судовий розгляд - це тривалий процес. Однак, як тільки ми отримаємо відповідне рішення, такий депутат безперечно буде достроково позбавлений своїх повноважень", - запевнив Стефанчук.

Він також навів приклад дострокового позбавлення повноважень депутата Віктора Медведчука, який зараз судиться за поновлення повноважень.

"Тільки тому, що ми зробили це не на емоціях, а відповідно до Конституції, я спокійний за результат цього позову в судах. І в майбутньому ми будемо діяти лише в межах і спосіб, передбачені Конституцією", - додав Стефанчук. 

Рада 9-го скликання

Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги народу". Під час першого засідання президент Володимир Зеленський сказав, що ця Рада стане найкращою в історії України або її розпущена.

У листопаді 2019 року Зеленський зустрічався з дітьми на форумі "Україна росте разом зі мною" і тоді заявив, що "і цих депутатів уже пора міняти". Пізніше президент заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга народу" голосуватиме за важливі законопроєкти.

12 вересня 2019 року в Раді дев'ятого скликання вперше не вистачило голосів для прийняття рішення – монобільшість не зібралася після обідньої перерви. Тоді депутати відмовилися скоротити термін підготовки до другого читання законопроєкту №1061 про управління безпекою автомобільних доріг. 

На позачерговому з'їзді  партії "Слуга Народу" в серпні 2020 , президент знову заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. Серед головних причин цього він назвав, зокрема, те, що монобільшість голосує за важливі законопроєкти. У тому числі президент відзначив, що бюджет на 2020 рік було прийнято вчасно.  

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