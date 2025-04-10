Король Великобританії Чарльз і королева Камілла зустрілися у Ватикані з Папою Франциском в будинку Святої Марти.
Про це повідомляє Vatican News.
“У особливо важливий день для їхньої родини, який відзначає 20-ту річницю весілля та чотириріччя смерті батька короля, Філіпа Единбурзького, король Карл і королева Камілла приватно зустрілися з Папою Франциском у середу вдень”, - йдеться у повідомленні.
Офіційну зустріч з Папою було оголошено Букінгемським палацом на початку березня під час госпіталізації Папи Франциска через двосторонню пневмонію.
Згодом, 24 березня, було оголошено, що король та королева не зустрічатимуться з Папою через потреби, пов'язані з його одужанням.
Крім того, під час свого триденного візиту до Риму британські монархи зустрілися з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.
Хвороба Папи Римського
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