Король Великобританії Чарльз і королева Камілла зустрілися у Ватикані з Папою Франциском в будинку Святої Марти.

Про це повідомляє Vatican News.

“У особливо важливий день для їхньої родини, який відзначає 20-ту річницю весілля та чотириріччя смерті батька короля, Філіпа Единбурзького, король Карл і королева Камілла приватно зустрілися з Папою Франциском у середу вдень”, - йдеться у повідомленні.

Офіційну зустріч з Папою було оголошено Букінгемським палацом на початку березня під час госпіталізації Папи Франциска через двосторонню пневмонію.

Згодом, 24 березня, було оголошено, що король та королева не зустрічатимуться з Папою через потреби, пов'язані з його одужанням.

Крім того, під час свого триденного візиту до Риму британські монархи зустрілися з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні.

Хвороба Папи Римського