​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
​Неїжпапа: крилаті ракети "Нептун" суттєво модернізували, вони мають більші здібності
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
ЗМІ: Допінг-проба "Б" Михайла Мудрика була позитивною
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Сирський: фактично наступ Росії на Харківську і Сумську область уже почався
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Обшуки у депутата Київради Білоцерківця проводили у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на велику суму
Обшуки у депутата Київради Білоцерківця проводили у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на велику суму
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаПолітика

Король Великобританії Чарльз і королева Камілла зустрілися у Ватикані з Папою Франциском

Зустріч відбулась у 20-ту річницю весілля подружжя.

Король Великобританії Чарльз і королева Камілла зустрілися у Ватикані з Папою Франциском
Король Великобританії Чарльз і королева Камілла
Фото: EPA/UPG

Король Великобританії Чарльз і королева Камілла зустрілися у Ватикані з Папою Франциском в будинку Святої Марти.

Про це повідомляє Vatican News.

“У особливо важливий день для їхньої родини, який відзначає 20-ту річницю весілля та чотириріччя смерті батька короля, Філіпа Единбурзького, король Карл і королева Камілла приватно зустрілися з Папою Франциском у середу вдень”, - йдеться у повідомленні.

Офіційну зустріч з Папою було оголошено Букінгемським палацом на початку березня під час госпіталізації Папи Франциска через двосторонню пневмонію. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Згодом, 24 березня, було оголошено, що король та королева не зустрічатимуться з Папою через потреби, пов'язані з його одужанням.

Крім того, під час свого триденного візиту до Риму британські монархи зустрілися з президентом Італії Серджіо Маттареллою та прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. 

Хвороба Папи Римського 

  • 28 лютого у Понтифіка раптово виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.Віряни були схвильовані повідомленням про те, що у Франциска "складна клінічна ситуація".
  • 88-річний Папа був хворий на запалення обох легень, його стан потребував подальшого медикаментозного лікування.
  • У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.
  • У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікується від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.
  • Папа Франциск був уперше присутній на месі на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Дня хворих.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies