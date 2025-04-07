У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Терор заради терору
Терор заради терору
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСвіт

Папа Римський передав Україні чотири швидких і медикаменти

Представник понтифіка вдесяте після початку повномасштабного російського вторгнення вирушив в Україну, щоб доставити чергову допомогу. 

Папа Римський передав Україні чотири швидких і медикаменти
Фото: Vatican News

Папа Римський Франциск передав до України чотири карети швидкої допомоги для зон бойових дій та медикаменти.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що Понтифік відрядив свого елемозинарія (розподілювача милостині) кардинала польського походження Конрада Краєвського до України. Це 10-й візит сановника з березня 2022 року.

"Він вирушив, щоб доставити чотири автомобілі швидкої допомоги, оснащені всіма медичними інструментами, необхідними для порятунку життя, які будуть призначені для зон бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Попередній візит кардинала Краєвського в Україну відбувся напередодні різдвяних світ. Тоді він доставив мобільну операційну та прилади ультразвукової діагностики, а також - узяв участь у різдвяних богослужіннях в Харкові.

У 2022 році Краєвський потрапив під російський обстріл під час відвідування із гуманітарною місією зони бойових дій. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies