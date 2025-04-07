Папа Римський передав Україні чотири швидких і медикаменти

Представник понтифіка вдесяте після початку повномасштабного російського вторгнення вирушив в Україну, щоб доставити чергову допомогу.

Папа Римський Франциск передав до України чотири карети швидкої допомоги для зон бойових дій та медикаменти.

Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що Понтифік відрядив свого елемозинарія (розподілювача милостині) кардинала польського походження Конрада Краєвського до України. Це 10-й візит сановника з березня 2022 року.

"Він вирушив, щоб доставити чотири автомобілі швидкої допомоги, оснащені всіма медичними інструментами, необхідними для порятунку життя, які будуть призначені для зон бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Попередній візит кардинала Краєвського в Україну відбувся напередодні різдвяних світ. Тоді він доставив мобільну операційну та прилади ультразвукової діагностики, а також - узяв участь у різдвяних богослужіннях в Харкові.

У 2022 році Краєвський потрапив під російський обстріл під час відвідування із гуманітарною місією зони бойових дій.