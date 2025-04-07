Audi призупиняє поставки автомобілів до США через мита Трампа, - Spiegel

Дочірня компанія Volkswagen - Audi заявила про припинення експорту своїх автомобілів до США через мита президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє Spiegel.
Речниця компанії підтвердила, що всі транспортні засоби, які прибули до США після 2 квітня, мають бути затримані та не будуть передані дилерам. Роздрібні торговці "повинні зосередитися на скороченні своїх запасів".
Audi зараз має понад 37 тисяч автомобілів на складах у США, на які не діють нові тарифи, і тому вони можуть бути продані. Цього вистачить приблизно на два місяці.
Компанія Audi не має власного виробництва в США. Американський бестселер Q5 виробляється на заводі Audi у Мексиці, а решта надходить із заводів у Німеччині, Угорщині та Словаччині.
Мита Трампа: що відомо
- 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
- Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
- Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
- У Канади і Штатів у питанні мит своя особлива історія. Раніше Трамп розпорядився ввести мита у розмірі 25% на товари з Канади і Мексики, а також 20% - із Китаю.
- У відповідь Канада теж оголосила про запровадження 25% мит на американський імпорт.
- Онтаріо ввело мита на електроенергію для Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення ухвалили у відповідь на тарифи президента США. Тоді американський лідер анонсував нові мита проти Оттави. Опісля Онтаріо скасувало свої тарифи.