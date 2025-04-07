Audi призупиняє поставки автомобілів до США через мита Трампа, - Spiegel

Автомобілі, які прибули до Штатів після 2 квітня, не будуть передані дилерам.

Дочірня компанія Volkswagen - Audi заявила про припинення експорту своїх автомобілів до США через мита президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Spiegel.

Речниця компанії підтвердила, що всі транспортні засоби, які прибули до США після 2 квітня, мають бути затримані та не будуть передані дилерам. Роздрібні торговці "повинні зосередитися на скороченні своїх запасів".

Audi зараз має понад 37 тисяч автомобілів на складах у США, на які не діють нові тарифи, і тому вони можуть бути продані. Цього вистачить приблизно на два місяці.

Компанія Audi не має власного виробництва в США. Американський бестселер Q5 виробляється на заводі Audi у Мексиці, а решта надходить із заводів у Німеччині, Угорщині та Словаччині.

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