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Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці

Підвищені тарифи на товари набудуть чинності упродовж тижня.

Трамп оголосив у США надзвичайний стан в економіці
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів" у щонайменше 10%.

Як йдеться в тексті документа, оприлюдненого на сайті Білого дому, Трамп "реагує на ситуацію, створену постійним торговельним дефіцитом через відсутність взаємності у торговельних відносинах, а також інші шкідливі дії з боку іноземних держав". 

Згідно з указом, універсальний тариф у 10% набуде чинності 5 квітня. Натомість підвищені мита для тих країн, з якими у США "найбільший торговельний дефіцит", будуть застосовуватися вже з 9 квітня. Окремо підкреслено, що Мексика та Канада, проти яких Трамп вжив економічних заходів ще раніше, не потрапляють під дію нинішніх обмежень. 

Президент США залишив за собою право визначати, коли "мине загроза" від торговельного дефіциту та настане час скасувати підвищені тарифи.  

   

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