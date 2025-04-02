Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати на передовій не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
FT: США вимагають від європейських компаній-партнерів відмовитись від програм інклюзивності
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Чи допоможе вогнегасник, якщо в будинок прилетіло. Що з тривожним рюкзаком і коли вдома є тварини — поради рятувальників
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
Про артилерію ворога: дефіцит стволів і корейські снаряди
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО підтримав позицію США, що крім Росії в світі є й інші загрози

Відповідно, Європі доведеться більше приділяти уваги своїй безпеці, а не розраховувати цілковито на підтримку Вашингтона.

Генсек НАТО підтримав позицію США, що крім Росії в світі є й інші загрози
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

США мають всі підстави зосередити свою увагу на азійському напрямку, оскільки в світі є й інші загрози, крім Росії.

Таку заяву озвучив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Європейська правда».

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Рютте таким чином відповів на запитання журналістів щодо публікації The Washington Post про стратегію Пентагону, яка враховуватиме тільки конфлікт із Китаєм, а натомість загроза з боку Росії здебільшого стане справою ЄС.

«Треба робити усе можливе, щоби захистити євроатлантичний простір, зокрема, від загроз, які походять з-поза євроатлантичного простору. І це стосується і США, і інших союзників. Тому для нас важливо, що відбувається у індо-тихоокеанському регіоні», – сказав Рютте.

Він вважає, що природно, що Штати «хочуть концентруватися більше і більше на тій частині світу». «І тому цілком логічно, що європейцям треба мати дедалі більшу роль (у своєму захисті – Ред.)», - сказав генсек НАТО.

На його думку, загрози пов’язані «не лише з Росією. Китай посилюється. Ми бачимо, що відбувається у Ірані, у Північній Кореї».

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies