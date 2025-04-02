Генсек НАТО підтримав позицію США, що крім Росії в світі є й інші загрози

Відповідно, Європі доведеться більше приділяти уваги своїй безпеці, а не розраховувати цілковито на підтримку Вашингтона.

США мають всі підстави зосередити свою увагу на азійському напрямку, оскільки в світі є й інші загрози, крім Росії.

Таку заяву озвучив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає «Європейська правда».

Рютте таким чином відповів на запитання журналістів щодо публікації The Washington Post про стратегію Пентагону, яка враховуватиме тільки конфлікт із Китаєм, а натомість загроза з боку Росії здебільшого стане справою ЄС.

«Треба робити усе можливе, щоби захистити євроатлантичний простір, зокрема, від загроз, які походять з-поза євроатлантичного простору. І це стосується і США, і інших союзників. Тому для нас важливо, що відбувається у індо-тихоокеанському регіоні», – сказав Рютте.

Він вважає, що природно, що Штати «хочуть концентруватися більше і більше на тій частині світу». «І тому цілком логічно, що європейцям треба мати дедалі більшу роль (у своєму захисті – Ред.)», - сказав генсек НАТО.

На його думку, загрози пов’язані «не лише з Росією. Китай посилюється. Ми бачимо, що відбувається у Ірані, у Північній Кореї».