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США тиснуть на Євросоюз, аби він закуповував зброю їхніх виробників

Дежсекретар США проінформував керівників МЗС країн Балтії, що Вашингтон хоче продовжити участь в оборонних закупівлях країн ЄС.

США тиснуть на Євросоюз, аби він закуповував зброю їхніх виробників
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

США заявили своїм європейським союзникам, що хочуть, щоб ті продовжували закуповувати зброю американського виробництва, передає Reutets.

Це відбувається на тлі недавніх кроків ЄС щодо обмеження участі американських виробників у тендерах на постачання зброї. Блок, зокрема, обмежує закупівлі певних видів зброї.

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У середині березня Європейська комісія запропонувала збільшити військові витрати та об'єднати ресурси для спільних оборонних проєктів. У результаті деякі із запропонованих заходів можуть означати зменшення ролі компаній із країн, що не входять до ЄС, зокрема, базуються в США та Великій Британії. Тоді на зустрічі 25 березня держсекретар Штатів Марко Рубіо проінформував міністрів закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, що Вашингтон хоче продовжити участь в оборонних закупівлях країн ЄС.

За словами двох джерел видання, Рубіо заявив, що будь-який виняток американських компаній з європейських тендерів буде сприйнятий Вашингтоном негативно. 

За словами посадовця Держдепартаменту, держсекретар також планує обговорити очікування щодо продовження закупівлі зброї США країнами ЄС під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Представник Держдепартаменту заявив, що Дональд Трамп вітає нещодавні зусилля європейських союзників щодо «зміцнення їхньої обороноздатності та прийняття відповідальності за власну безпеку», але застеріг від створення нових бар'єрів, які виключають участь американських компаній у європейських оборонних проєктах.

Адміністрація Трампа, як і попередні адміністрації, вже наполягала на європейських закупівлях американської зброї, зокрема, на Мюнхенській безпековій конференції цього року. 

  • Цього місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала програму ReArm Europe (Переозброй Європу), покликану збільшити безпеку і стійкість континенту. 
  • 2 квітня стало відомо, що адміністрація Трампа планує прийняти виконавчий указ, який полегшить правила експорту військового обладнання. Цей документ можуть оприлюднити вже найближчими днями.
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