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Очільниця Європейського центрального банку вважає, що тарифи Трампа матимуть негативні наслідки для всього світу

Лагард припускає, що долю тарифів вирішуватимуть у перемовинах. 

Очільниця Європейського центрального банку вважає, що тарифи Трампа матимуть негативні наслідки для всього світу
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що заплановані президентом США Дональдом Трампом тарифи на імпортні товари негативно позначаться на всьому світові. Остаточні наслідки залежать від того, наскільки далеко ці тарифи зайдуть і як довго триватимуть і чи будуть стосовно них успішними переговори. Таку думку Лагард, висловлену ірландському радіо Newstalk, публікує The Guardian

Вона додала, що досить часто збільшення тарифів шкодить навіть тим, хто їх збільшує. Такі ситуації приводять до того, що все вирішують переговорами.

"Не слід забувати, що доволі часто такі ескалації тарифів, оскільки вони стають шкідливими навіть для тих, хто їх вжив, ведуть до столу перемовин, де люди, власне, сидять і дискутують та врешті усувають деякі бар'єри", – сказала вона. 

  • З 2 квітня набувають чинності тарифи для імпорту товарів у США, оголошені Дональдом Трампом. Також президент США підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.
  • Ситуація не покращилася, тому 12 березня Єврокомісія запровадила низку пропорційних контрзаходів щодо імпорту США в ЄС, спрямованих на різноманітні американські продукти, починаючи від човнів і закінчуючи бурбоном і мотоциклами Harley-Davidson.
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