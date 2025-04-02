Очільниця Європейського центрального банку вважає, що тарифи Трампа матимуть негативні наслідки для всього світу

Керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард вважає, що заплановані президентом США Дональдом Трампом тарифи на імпортні товари негативно позначаться на всьому світові. Остаточні наслідки залежать від того, наскільки далеко ці тарифи зайдуть і як довго триватимуть і чи будуть стосовно них успішними переговори. Таку думку Лагард, висловлену ірландському радіо Newstalk, публікує The Guardian.

Вона додала, що досить часто збільшення тарифів шкодить навіть тим, хто їх збільшує. Такі ситуації приводять до того, що все вирішують переговорами.

"Не слід забувати, що доволі часто такі ескалації тарифів, оскільки вони стають шкідливими навіть для тих, хто їх вжив, ведуть до столу перемовин, де люди, власне, сидять і дискутують та врешті усувають деякі бар'єри", – сказала вона.

З 2 квітня набувають чинності тарифи для імпорту товарів у США, оголошені Дональдом Трампом. Також президент США підписав указ про введення 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та пов’язаних з ними продуктів, що вплинуло на експорт ЄС на суму приблизно 26 мільярдів євро. Євросоюз засудив цей крок, заявивши, що відповість без вагань у разі якщо США продовжать застосування нових мит.