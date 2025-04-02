США направили на Близький Схід додаткові військові літаки на тлі наростання напруженості з Іраном

Йдеться про щонайменше 6 бомбардувальників B-2, які мають стелс-технологію та оснащені для перенесення найважчих американських бомб і ядерної зброї. Крім того, американські військові незабаром матимуть у цьому регіоні два авіаносці.

Міністр оборони США Піт Гегсет посилив військовий потенціал США на Близькому Сході за допомогою додаткової кількості бойових літаків на тлі кампанії бомбардувань Сполученими Штатами хуситів у Ємені й зростання напруженості з Іраном, передає Reuters із посиланням на Пентагон.

У короткій заяві Пентагону не уточнюється, які літаки були розгорнуті або куди саме вони були направлені.

Однак, за словами американських чиновників на умовах анонімності, протягом минулого тижня близько шести бомбардувальників B-2 перебазувалися на американо-британську військову базу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Експерти кажуть, що B-2, які мають стелс-технологію та оснащені для перенесення найважчих американських бомб і ядерної зброї, створюють ідеальні умови для роботи на Близькому Сході.

«Якщо Іран або його ставленики будуть загрожувати американському персоналу та інтересам у регіоні, Сполучені Штати вживуть рішучих заходів, щоб захистити наш народ», — заявив речник Пентагону Шон Парнелл у заяві.

Стратегічне командування збройних сил США відмовилося повідомити, скільки B-2 досягло Дієго Гарсіа, і зазначило, що не коментує навчання чи операції за участю B-2.

На Близькому Сході вже є значна вогнева потужність, і американські військові незабаром матимуть у цьому регіоні два авіаносці.

У неділю президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану бомбардуванням і додатковими митами, якщо Тегеран не домовиться з Вашингтоном щодо своєї ядерної програми.

У той час як бомбардувальники В-2 використовувалися для ударів по прихованих цілях хуситів у Ємені, більшість експертів стверджують, що використання непомітного бомбардувальника є надмірним, і цілі не закопані так глибоко.

Однак B-2 обладнаний для перевезення найпотужнішої бомби Америки — 30 000-фунтової GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Експерти кажуть, що це зброя, яка може бути використана для удару по ядерній програмі Ірану.

На озброєнні ВПС лише 20 бомбардувальників B-2, тому вони зазвичай використовуються економно.Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у понеділок, що США отримають сильний удар, якщо Трамп виконає свої погрози.

Командувач Аерокосмічної революційної гвардії Аміралі Хаджізаде пригрозив американським силам на Близькому Сході: «Вони знаходяться в скляному домі і не повинні кидати каміння».

Один чиновник повідомив Reuters, що американські військові також переміщують деякі засоби ППО з Азії на Близький Схід.

У 2017-2021 роках Трамп вивів США з угоди 2015 року між Іраном і світовими державами, яка встановлювала суворі обмеження на спірну ядерну діяльність Тегерана в обмін на послаблення санкцій. Трамп також відновив масштабні санкції США.

Відтоді Іран значно перевищив обмеження цієї угоди щодо збагачення урану.

Західні держави звинувачують Іран у підпільному плані розвитку ядерної зброї шляхом збагачення урану до високого рівня чистоти, який, на їх думку, є виправданим для цивільної програми атомної енергії. Тегеран заявляє, що його ядерна програма призначена виключно для цивільних енергетичних цілей.