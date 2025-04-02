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Британія запровадила електронні дозволи на візит для громадян ЄС

Безкоштовно поїхати на Туманний Альбіон більше не вийде.

Британія запровадила електронні дозволи на візит для громадян ЄС
Фото: EPA/UPG

Починаючи з середи, громадяни країн Європейського Союзу перед поїздкою до Великої Британії змушені будуть отримувати електронний дозвіл за додаткову плату.

Як пише Reuters, відвідувачі, які мають можливість в'їздити до Сполученого Королівства без візи, мають заплатити 10 фунтів або 12 євро - але така ціна діятиме лише перший тиждень. Вже з 9 квітня вартість цифрової перепустки зросте до 16 фунтів. Виняток зроблено для громадян Ірландії - вони можуть подорожувати безкоштовно.

Система електронних дозволів ETA для неєвропейців, включно з громадянами США, Канади та Австралії, діє ще з минулого року. У Лондоні переконані, що вона дозволяє "підвищити безпеку завдяки технологіям та інноваціям".

Придбати дозвіл можна через мобільний застосунок - від мандрівника потрібні фото, біографічні дані та відповіді на запитання щодо відповідності критеріям для подорожі і відсутності проблем із законом. Процес займає декілька хвилин, більшість рішень ухвалюються автоматично. Оформлена перепустка прив'язується до паспорта і дає можливість перебувати в Британії упродовж 6 місяців за 2 роки. 

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