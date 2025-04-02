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Ізраїль скасовує всі імпортні тарифи для США

Йдеться про мита на продукцію головним чином у сфері сільського господарства.

Ізраїль скасовує всі імпортні тарифи для США
Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич підписав директиву про скасування всіх мит, що залишилися на імпорт із США.

Про це повідомляє The Times of Israel

Зазначається, що ця директива була узгоджена з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та міністром економіки Ніром Баркатом. Тепер вона підлягає остаточному затвердженню фінансовим комітетом Кнесету.

Раніше Смотрич попросив скасувати мита на продукцію зі США, головним чином у сфері сільського господарства, оскільки взаємні та галузеві мита щодо торговельних партнерів США мають бути введені адміністрацією США 2 квітня.

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“Повне скасування мит на імпорт із США є важливим кроком для захисту ізраїльської економіки в чутливий період і зміцнення економічних відносин з нашим найважливішим союзником — США. Ми продовжуватимемо діяти рішуче, щоб захистити ізраїльський експорт і зберегти конкурентні переваги Ізраїлю на міжнародній арені”, - наголосив Смотрич.

Згідно з даними Міністерства фінансів, митні збори, що стягуються на імпорт із США, в основному пов’язаних із сільським господарством продуктів, наразі становлять лише 11 млн доларів на рік. 

Ізраїль та США підписали угоду про вільну торгівлю в 1985 році. Країни запровадили поетапне зниження тарифів, що зрештою призвело до майже повного скасування мит на промислові товари в 1995 році. Втім, угода дозволяє США та Ізраїлю підтримувати деякі імпортні та тарифні обмеження, наприклад кількісні обмеження та збори на сільськогосподарську продукцію, головним чином для захисту місцевого виробництва та продовольчої безпеки.

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