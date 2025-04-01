​Бербок закликала "не піддаватися на хитрощі Путіна" у переговорах про перемир'я

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила президента Росії Владіміра Путіна у затягуванні переговорів щодо припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє DW.

Бербок наголосила на непохитній підтримці України, яка продовжиться і після очікуваної зміни уряду в Берліні. Як відомо, це 11-й і останній візит Бербок до Києва за час перебування на посаді очільниці МЗС Німеччини та дев’ятий від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Він (Путін, - ред.) ухиляється від переговорів, продовжує свою незаконну агресивну війну та посилює її жорстокими ударами по житлових будинках... Путіну не можна довіряти в нинішній ситуації. Справжній і довгостроковий мир можливий лише тоді, коли російський президент усвідомлює, що він не зможе виграти цю війну, і що його руйнівна стратегія не принесе успіху", – сказала Бербок на пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Міністерка зазначила, що Україна готова до негайного припинення вогню, натомість Росія тільки імітує готовність до переговорів.

Бербок запевнила Україну, що на майбутньому засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО європейці закликатимуть США не піддаватися тактичним витівкам Путіна.

Раніше президент Євроради Антоніу Кошта наголосив, що тимчасове перемир'я між Україною та Росією може стати стратегічною помилкою - Росія може використати припинення вогню, аби з новими силами напасти на Україну.