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Зеленський: “Путін шукає причини не закінчувати війну. Він боїться перемовин з Україною, він боїться перемовин зі мною”

Всі країни розуміють: президент України — легітимний, а Путін — воєнний злочинець.

Зеленський: “Путін шукає причини не закінчувати війну. Він боїться перемовин з Україною, він боїться перемовин зі мною”
Пресконференція президента Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Києві прокоментував вчорашню пропозицію Володимира Путіна ввести в Україні "тимчасове управління під егідою ООН", щоб провести вибори. 

"Офіційно Білий дім спростував цю ідею, підтвердив, що у нас легітимна влада. Європейські партнери теж. Всі країни це розуміють: президент України — легітимний, а Путін — воєнний злочинець”, — заявив президент України.

“Путін шукає причини не закінчувати війну. Він боїться перемовин з Україною, він боїться перемовин зі мною, тому він намагається виключити Україну як суб'єкта”, — каже Зеленський. “Він — злочинець, та  окупант і має відповідати. Він відтягує будь-які можливості для закінчення війни”.

Зеленський вважає, що на Путіна мало тиску — “ми хочемо, щоб США визнали це. Європа це все вже розуміє. Путін розуміє ситуацію, тому для нас є вагомим, щоб США доєдналися до жорсткішого тиску на росіян”.

  • Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на заяву російського диктатора Путіна і заявив, що в Росії можна ввести тимчасове управління під егідою ООН. Почати можна з Воркути.
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