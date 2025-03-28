У ЗМІ оприлюднили документ ДБР зі змістом обвинувачення проти Порошенка

Видання "Букви" отримало документ із запитом від ДБР, де викладено зміст обвинувачень проти лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.
ЗМІ оприлюднило зміст документу, який надали джерела "Букв" у Верховній Раді.
Як зазначає ЗМІ, Державне бюро розслідувань розслідує справу за ст. 111 КК України (Державна зрада) проти Петра Порошенка. В основі звинувачень:
- “Харківські угоди” укладені Віктором Януковичем та Дмитром Медвєдєвим у квітні 2010 року.
- Угода між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, яка передбачала продовження перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року, в обмін на знижку на російський газ.
Також ДБР посилається на ініційовані Порошенком зміни до Конституції, які набрали чинності у 2019 році, згідно з якими президент України є гарантом європейського та євроатлантичного курсу України.
Додається, що на момент укладення цього договору Порошенко не обіймав жодних державних посад.
Санкції проти Петра Порошенка
- Указ про застосування санкцій з'явився на сайті президента 13 лютого, а повідомив він про відповідне рішення 12 лютого. Імен не назвав, але того ж вечора Порошенко виступив зі зверненням, в якому розповів про рішення вжити обмежувальних заходів проти нього. Він назвав це неконституційним і злочинним.
- СБУ пояснила застосування санкцій проти Порошенка загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.
- Сам президент Володимир Зеленський сказав, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію. Більше на цю тему – в матеріалі "Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?".
- Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.