У ЗМІ оприлюднили документ ДБР зі змістом обвинувачення проти Порошенка

Видання "Букви" отримало документ із запитом від ДБР, де викладено зміст обвинувачень проти лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.

ЗМІ оприлюднило зміст документу, який надали джерела "Букв" у Верховній Раді.

Як зазначає ЗМІ, Державне бюро розслідувань розслідує справу за ст. 111 КК України (Державна зрада) проти Петра Порошенка. В основі звинувачень:

“Харківські угоди” укладені Віктором Януковичем та Дмитром Медвєдєвим у квітні 2010 року.

Угода між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, яка передбачала продовження перебування ЧФ РФ у Криму до 2042 року, в обмін на знижку на російський газ.

Фото: "Букви"

Фото: "Букви"

Фото: "Букви"

Також ДБР посилається на ініційовані Порошенком зміни до Конституції, які набрали чинності у 2019 році, згідно з якими президент України є гарантом європейського та євроатлантичного курсу України.

Додається, що на момент укладення цього договору Порошенко не обіймав жодних державних посад.

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