Розвідувальна спільнота InformNapalm заявила про ознаки протиправних дій та тиску на свого речника з боку ДБР

Розвідувальна спільнота вважає, що хтось із працівників ДБР вступив у злочинну змову з рашистами та вчинив протиправні дії щодо Михайла Макарука як елемент помсти за ефективну викривальну діяльність InformNapalm.

Вчора, 26 березня, о 07:00 працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) влаштували “маски шоу” і увірвалися до помешкання відомого волонтера, активіста, речника міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайла Макарука, йдеться у публічній заяві спільноти.

Як зазначається, цей обшук вони оформили як “невідкладну слідчу дію”, без ухвали суду. При цьому одразу порушили законодавство України, бо невідкладний обшук дозволено проводити лише за необхідності порятунку життя людей та майна або у разі безпосереднього переслідування підозрюваного, а Михайло не є підозрюваним і обвинувачень йому не висували.

“Тобто дії працівників ДБР виглядають як злочинне свавілля і замовний тиск з боку третіх осіб. При цьому ні до, ні під час обшуку не було висунуто ніяких звинувачень, а весь обшук зводився до того, що вони забрали особисту комп’ютерну техніку. Тобто метою цих дій було без ухвали суду і без жодних законних підстав викрасти ноутбуки у Михайла”, – йдеться у заяві.

Станом на 10:00 27 березня правоохоронці не надали жодних адекватних пояснень своїх дій, тому спільно вирішила вийти з публічною заявою.

“Ми підозрюємо, що протиправні дії ДБР обумовлені лише бажанням третіх осіб тиснути на відомого активіста та речника InformNapalm, який 21 березня 2025 на своїй особистій сторінці у Facebook поділився своєю позицією щодо скептичного ставлення до ДБР, працівники якого періодично намагались тиснути на нього”, – йдеться у заяві.

InformNapalm зазначає, що, враховуючи характер протиправних дій співробітників ДБР, відсутність конкретних пояснень щодо підстав вилучення техніки, періодичність новин про те, що ДБР діє протиправно щодо активістів і чинить тиск, а також періодичність новин про виявлення в безпекових структурах України на високих посадах “кротів”, що працюють на РФ, спільнота має підстави вважати, що це може бути як політичне замовлення, так і замовлення з боку ФСБ РФ.

“Тобто через власних агентів впливу в Україні росіяни можуть намагатись загальмувати діяльність InformNapalm на тлі дуже успішних сумісних дій з українськими активістами щодо зриву постачань до РФ підсанкційного обладнання військового призначення. Тим більш, схожа ситуація зі спробою заблокувати діяльність українських активістів вже відбувалась раніше”, – заявили розслідувачі.

InformNapalm наводить приклад: у 2020 році силовики з Одеси відрядили групу з “маски шоу” до Києва і там вдерлися та свавільно вилучили комп’ютерну техніку у деяких активістів Українського Кіберальянсу (UCA), відомого на весь світ дуже успішними операціями проти рашистів. Наприклад, UCA отримало всесвітнє визнання після гучного зламу канцелярії помічника президента РФ Владислава Суркова – SurkovLeaks, який ексклюзивно публікував сайт спільноти InformNapalm. Тоді вилучення комп’ютерів у активістів призвело до багаторічної судової тяганини за сфабрикованою проти них справою, яка розвалилась в суді та в результаті всі обвинувачення були зняті. Проте було втрачено час, буквально декілька років тяганини, і в результаті росіянам руками одеських силовиків зробили подарунок, загальмувавши діяльність Українського Кіберальянсу.

InformNapalm за останні 11 років провів вже сотні та тисячі успішних OSINT-досліджень та спільних CYBINT-операцій спільно з різними українськими групами активістів, то наразі свавільні дії ДБР, як йдеться у заяві, виглядають як спосіб загальмувати діяльність спільноти.

4 дні тому волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm опублікували 14 мовами нове CYBINT-дослідження з інформацією про зрив постачання у РФ через Індію підсанкційного військового обладнання на мільйони євро. “Це був черговий ляпас росіянам і ми маємо низку аргументованих підстав вважати, що хтось з працівників ДБР вступив у злочинну змову з рашистами та протиправні дії щодо Михайла Макарука є елементом помсти за нашу ефективну діяльність. Ми маємо підозри, що комп’ютерна техніка, яку вилучили працівники ДБР, може бути скомпрометована, а інформація з неї може бути скопійована та передана російським спецслужбам”, – йдеться у заяві.

Спільнота InformNapalm закликає читачів, українські й міжнародні медіа, політиків, посадовців, офіційних осіб, журналістів, волонтерів та військових побратимів долучитись до припинення протиправної діяльності з боку ДБР стосовно Михайла Макарука та спільноти InformNapalm.