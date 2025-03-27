У Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в ЄІССС

У застосунку Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).
Як зазначили у Міноборони, раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ), та мали відповідне пенсійне посвідчення.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації України Катерини Черногоренко, відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів від користувачів.
"Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців", – зазначила вона.
Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані "застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.
- Відстрочки у застосунку Резерв+ запустили восени минулого року для трьох категорій: людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студентів, аспірантів й докторантів; а також багатодітних батьків, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
- Можливість оформити відстрочку від мобілізації в "Резерв+" з'явилася 9 листопада 2024. А з 20 листопада в застосунку також з'явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків.