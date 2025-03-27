У Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в ЄІССС

Раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України та мали відповідне пенсійне посвідчення.

У застосунку Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

Як зазначили у Міноборони, раніше відстрочку онлайн могли оформити лише люди з інвалідністю, дані яких знаходились в реєстрі Пенсійного фонду України (ПФУ), та мали відповідне пенсійне посвідчення.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації України Катерини Черногоренко, відстрочки для людей з інвалідністю через Резерв+ були одним із найчастіших запитів від користувачів.

"Працюємо над тим, щоб усі види відстрочок були доступні у застосунку і їх можна було отримати без черг та папірців", – зазначила вона.

Щоб оформити відстрочку, треба натиснути на три крапки на головному екрані "застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію. Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.