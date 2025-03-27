У Херсоні затримали російського агента, який готував вибух біля ТЦК

Служба безпеки зірвала ще одну спробу ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації затримали російського агента, який готував вибух біля ТЦК у Херсоні.

Як повідомили у СБУ, за завданням РФ терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) на вході до військової адмінбудівлі. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Фото: СБУ Сумка із вибухівкою

Правоохоронці завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта "на гарячому", коли він перебував біля місця запланованого теракту.

Виконавцем замовлення окупантів виявився безробітний мешканець Черкас, який потрапив у поле зору фсб через Телеграм-канали з пошуку "швидких" заробітків.

Після виконання ворожих "тестових завдань" на Черкащині, де він підпалив об’єкти Укрзалізниці, агента "відрядили" до Херсона для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий СВП.

Також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відслідковувало кожен його крок.У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.