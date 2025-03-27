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Зеленський знову розкритикував посланця Трампа Віткоффа

Той, мовляв, "не наближає мир своїми заявами".

Зеленський знову розкритикував посланця Трампа Віткоффа
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції дав інтерв'ю мовнику Eurovision News, в якому знову звинуватив радника Дональда Трампа Стіва Віткоффа у цитуванні кремлівських наративів.

За словами глави держави, така риторика посланця "не наближає нас до миру, натомість послаблює тиск американців на Росію".

Зеленський вважає, що Україна може "виправляти це інформаційне поле лише своїми діями, і ми намагаємося це робити".

Президент також наголосив, що Україна прагне до того, щоб Сполучені Штати були на її боці. "А навіть якщо США станом на сьогодні обрали тактику бути посередині, то посередині - це посередині, а не ближче до Кремля", - додав Зеленський.  

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