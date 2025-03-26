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Росіяни поранили двох цивільних на Сумщині

Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли області.

Росіяни поранили двох цивільних на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 26 березня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 218 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з мінометів, артилерії, КАБами та дронами, поранення отримали дві особи.

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По Новослобідській громаді вдарили дроном, пошкоджено житловий будинок. 

З мінометів та дронами армія РФ атакувала Білопільську та Есманьську громади, а Свеську та Хотінську - дронами та артилерією.

По Юнаківській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, РСЗВ та дронами.

Шалигинську та Середино-Будську громади загарбники атакували дронами, а Великописарівську - дронами та гранатометами.

По Миропільській громаді росіяни били з РСЗВ, КАБом та дроном.

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