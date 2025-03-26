Макрон: питання зняття санкцій з Росії поки не на часі

Президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським прокоментував питання зняття санкцій з Росії для встановлення перемирʼя в Чорному морі.
Він зауважив, що Франція виступає проти умов для встановлення перемирʼя в Чорному морі, і наголосив, що Росія перетворила Чорне море на театр бойових дій і поставила безпеку комерційних шляхів під загрозу.
"Я повністю підтримую концепцію "мир завдяки силі", яку запропонував американський президент. Але, наскільки я знаю, це концепція не означає зняття санкцій перед тим, як ми перевірили, що все діє", – зазначив президент Франції.
Макрон нагадав, що Україна, жертва агресії, готова прийняти припинення вогню без жодних умов, "а з іншого боку – агресор, який вже починає висувати умови для того, щоб, так би мовити, не приймати це".
"Тому питання санкцій настане, коли ми розглянемо його. Але це питання поки не на часі. Воно буде (на часі. – Ред.), коли буде йтись про сталий мир", – сказав президент Франції, і запевнив, що в разі, якщо Росія заявить про відхід до міжнародно визнаних кордонів України, "всі санкції будуть зняті".
"Тобто це все – питання зняття санкцій – залежить від самого вибору Росії відповідати нормам міжнародного права", – підсумував Макрон.
- Після першої зустрічі в Джидді 12 березня, на якій Київ прийняв пропозицію Вашингтона встановити повне припинення вогню, українська і американська делегації повторно зустрічалися 23-25 березня. Це була зустріч так званих технічних команд, які обговорювали можливості встановлення режиму припинення вогню в Чорному морі та зупинки атак проти енергетики. Це – те, на що погодилася Росія, оскільки про готовність до повної "тиші" вона не заявила.
- Штати спілкувалися не лише з Україною, а й з Росією. Учора відбулися 12-годинні переговори.
- У результаті Штати заявили про згоду України і Росії на припинення вогню по енергетиці та в Чорному морі. Але Росія у власній окремій заяві висунула ультиматуми.
- Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію, підкреслив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати розглядають зняття частини санкцій з РФ в обмін на перемир’я у Чорному морі.