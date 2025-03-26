Макрон: питання зняття санкцій з Росії поки не на часі

Президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським прокоментував питання зняття санкцій з Росії для встановлення перемирʼя в Чорному морі.

Він зауважив, що Франція виступає проти умов для встановлення перемирʼя в Чорному морі, і наголосив, що Росія перетворила Чорне море на театр бойових дій і поставила безпеку комерційних шляхів під загрозу.

"Я повністю підтримую концепцію "мир завдяки силі", яку запропонував американський президент. Але, наскільки я знаю, це концепція не означає зняття санкцій перед тим, як ми перевірили, що все діє", – зазначив президент Франції.

Макрон нагадав, що Україна, жертва агресії, готова прийняти припинення вогню без жодних умов, "а з іншого боку – агресор, який вже починає висувати умови для того, щоб, так би мовити, не приймати це".

"Тому питання санкцій настане, коли ми розглянемо його. Але це питання поки не на часі. Воно буде (на часі. – Ред.), коли буде йтись про сталий мир", – сказав президент Франції, і запевнив, що в разі, якщо Росія заявить про відхід до міжнародно визнаних кордонів України, "всі санкції будуть зняті".

"Тобто це все – питання зняття санкцій – залежить від самого вибору Росії відповідати нормам міжнародного права", – підсумував Макрон.