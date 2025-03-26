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Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт загарбників на території РФ

Серед ліквідованого особового складу окупантів був командир 1-го батальйону 9-го мотострілецького полку.

Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт загарбників на території РФ
Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт загарбників на території РФ
Фото: Генштаб

Сили оборони України знову завдали успішного удару по командному складу російської армії на території РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії”, - йдеться у повідомленні. 

Знищений командно-спостережний пункт знаходився в районі Вікторівка - Успенівка на території РФ.

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В Генштабі зазначили, що серед ліквідованого особового складу окупантів був командир 1-го батальйону 9-го мотострілецького полку.

  • Повітряні Сили Збройних Сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області і ліквідували близько 30 окупантів.
  • 21 березня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області.
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