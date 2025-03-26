Сили оборони України знищили командно-спостережний пункт загарбників на території РФ

Сили оборони України знову завдали успішного удару по командному складу російської армії на території РФ.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Сили оборони України успішно уразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії”, - йдеться у повідомленні.
Знищений командно-спостережний пункт знаходився в районі Вікторівка - Успенівка на території РФ.
В Генштабі зазначили, що серед ліквідованого особового складу окупантів був командир 1-го батальйону 9-го мотострілецького полку.
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