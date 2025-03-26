Щодо нього в березні 2023 року був скерований обвинувальний акт у провадженні за ч. 2 ст. 111 “Державна зрада” Кримінального кодексу України.

​Правоохоронці підозрюють херсонця у примусовому переміщенні понад 1500 засуджених на тимчасово окуповані території

Співробітники поліції підозрюють 36-річного мешканця Херсона в тому, що він восени 2022 року забезпечував примусове переміщення понад 1500 засуджених на тимчасово окуповані території.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час окупації Херсона він добровільно пішов на співпрацю з представниками країни-агресора та працював “заступником начальника” незаконно створеного окупантами “управлєнія служби ісполнєнія наказаній”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі поліції кваліфікували його злочинні дії за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, тобто порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою з іншими невстановленими особами.

Херсонцю заочно повідомили про підозру в скоєнні воєнного злочину, йому загрожує від 8 до 12 років перебування за гратами.

Як нагадали в поліції, щодо фігуранта в березні 2023 року на розгляд Малиновського районного суду Одеси був скерований обвинувальний акт у провадженні за ч. 2 ст. 111 “Державна зрада” Кримінального кодексу України.