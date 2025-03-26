Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Україна відмовляється від розрахунку офіційного курсу гривні до рубля
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
ГоловнаСуспільствоВійна

​Правоохоронці підозрюють херсонця у примусовому переміщенні понад 1500 засуджених на тимчасово окуповані території

Щодо нього в березні 2023 року був скерований обвинувальний акт у провадженні за ч. 2 ст. 111 “Державна зрада” Кримінального кодексу України.

​Правоохоронці підозрюють херсонця у примусовому переміщенні понад 1500 засуджених на тимчасово окуповані території
​Правоохоронці підозрюють херсонця у примусовому переміщенні понад 1500 засуджених на тимчасово окуповані території
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Співробітники поліції підозрюють 36-річного мешканця Херсона в тому, що він восени 2022 року забезпечував примусове переміщення понад 1500 засуджених на тимчасово окуповані території.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час окупації Херсона він добровільно пішов на співпрацю з представниками країни-агресора та працював “заступником начальника” незаконно створеного окупантами “управлєнія служби ісполнєнія наказаній”, - йдеться у повідомленні.

Support LB.ua

Слідчі поліції кваліфікували його злочинні дії за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, тобто порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою з іншими невстановленими особами. 

Херсонцю заочно повідомили про підозру в скоєнні воєнного злочину, йому загрожує від 8 до 12 років перебування за гратами.

Як нагадали в поліції, щодо фігуранта в березні 2023 року на розгляд Малиновського районного суду Одеси був скерований обвинувальний акт у провадженні за ч. 2 ст. 111 “Державна зрада” Кримінального кодексу України.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies