Справа генералів: Печерський райсуд Києва не захотів змінити «запобіжку» полковнику Лапіну

Печерський районний суд Києва відмовив у зміні запобіжного заходу полковнику Іллі Лапіну, повідомляє «Суспільне».
Суддя розпорядилася, аби Лапін отримав право на медичну допомогу та лікування у медзакладі у супроводі конвою.
У відповідь полковник оголосив безстрокове голодування.
- Лапін фігурує у так званій «справі генералів» про оборону Харківщини.
- У січні цього року ДБР затримало трьох військовослужбовців, яких вважають причетними до неналежної оборони кордону в Харківській області під час нового наступу росіян у травні 2024 року. Це тодішній командувач ОТУ "Харків" Юрій Галушкін, полковник Ілля Лапін та генерал, тодішній командир 125-ої бригади Артур Горбенко.
- Слідство вважає, що через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської громади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
- На захист свого колишнього командира Артура Горбенка виступила 125 бригада, заявивши, що тримати оборону доводилося дуже малими силами і з малою кількістю озброєння.
- УП писала, що навесні 2024 росіяни за перший тиждень наступу на Харків зуміли прорватися углибину до десяти кілометрів. Проти командування підрозділів, які боронили той напрямок, відкрили кримінальне провадження. У судовій ухвалі ключову роль у втраті позицій відводили якраз 125-ій львівській бригаді ТрО (нині – у складі Сухопутних військ).
- Горбенко в інтерв'ю УП розповідав, що боронити напрямок їм доводилося недоукомплектованими. За його словами, була одна гармата на прикриття 10 кілометрів та один танк – на 15. Він зазначав, що засобів для тримання оборони було недостатньо.
- 22 січня за генерала Галушкіна внесли заставу. 21 січня суд арештував його на 60 діб з можливістю застави в 5 млн гривень. Але того ж дня екскомандувача ОТУ «Харків знову затримали - працівники ДБР у взаємодії із СБУ виявили нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.