Справа генералів: Печерський райсуд Києва не захотів змінити «запобіжку» полковнику Лапіну

Суддя розпорядилася, аби Лапін отримав право на медичну допомогу та лікування у медзакладі у супроводі конвою.

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