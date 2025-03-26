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МЗС: на тимчасово окупованій ЗАЕС пошкоджений дизельний резервуар

РФ не в змозі забезпечити якісне функціонування Запорізької АЕС.

МЗС: на тимчасово окупованій ЗАЕС пошкоджений дизельний резервуар
Фото: Укренерго

МЗС України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє речник МЗС Георгій Тихий у мережі X.

"До нас надійшли повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на окупованій Росією Запорізькій АЕС. Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів. Росіяни не тільки поцупили станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку", — каже речник МЗС.

Тихий наголошує, що цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією сертифікованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

"Продовження цієї ситуації призведе лише до нових аварій та небезпек. ЗАЕС необхідно повернути під контроль України, це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам", — додає речник.

  • Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа. 
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