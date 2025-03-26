Ворожий дрон пошкодив притулок з тваринами, яких врятували з Донеччини та Харківщини.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 25 березня близько 22:00 у Харківському районі ворожий ударний безпілотник атакував притулок для свійських евакуйованих тварин. Приміщення притулку зазнали суттєвих пошкоджень.

Фото: Харківська прокуратура

У притулку перебувають коні, вівці, кози, свині, яких врятували з Авдіївки, Покровська, Вовчанська, Купʼянська тощо. На щастя, тварини не постраждали.

Фото: Харківська прокуратура

"За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства.