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Львів’янин ледь не потонув у Тисі під час спроби незаконного перетину кордону

За такий "квест" він заплатив ділкам 15 тисяч доларів.

Львів’янин ледь не потонув у Тисі під час спроби незаконного перетину кордону
Річка Тиса, фото ілюстративне
Фото: mukachevo.net

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону врятували львів’янина, який ледь не потонув у Тисі. За такий "квест" чоловік заплатив ділкам 15 тисяч доларів.

Про це повідомили у ДПСУ.

26-річний чоловік планував поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину. Для цього він знайшов ділків, які пообіцяли йому "швидкий та безболісний" метод перетинання кордону за 15 тисяч доларів США.

Коли вже львів’янин віддав ці кошти, переправники повідомили, що йому доведеться перепливати Тису. Далі надали ошуканому клієнту гумовий човен, вказали напрям руху до кордону та втекли.

Дорогою до річки, під час подолання загороджувального паркану, львів’янин порвав човен та наважився просто стрибнути у повноводну річку, щоб її переплисти. Про цей свій вчинок молодик одразу пошкодував, адже сильна, холодна течія одразу підхопила його та понесла. Якось контролювати ситуацію чи бодай спробувати повернутися назад відчайдух не міг. Зі слів львів’янина, за час перебування у воді, він двічі попрощався із життям.

Врятований із Тиси львів'янин
Фото: ДПСУ
Врятований із Тиси львів'янин

На щастя у якийсь момент йому вдалося відчути ногами дно та добратися до берега. Щоправда рухатися далі, через переохолодження та спазм м’язів, сил не було.

Чоловіка виявили прикордонники під час патрулювання. На допомогу львів’янину висунулася група реагування від відділу прикордонної служби «Вилок». Залучивши до порятунку катер, наряд швидко дістав порушника з води. Чоловіка доправили у прикордонний підрозділ, надали сухий одяг та напоїли гарячим чаєм.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетинання кордону.

  • Нещодавно ДПСУ посилила контроль на Закарпатті. На кордоні з Румунією та Угорщиною розгорнули додаткові підрозділи для посилення контролю над вразливими ділянками.
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