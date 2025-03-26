Головне за ніч та ранок середи, 26 березня: понад 200 боєзіткнень, запобігання теракту в Запоріжжі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 207 ворожих атак.

Найбільше боєзіткнень відбулося на Покровському (69), Лиманському (24), Торецькому (26), Курському (29) напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі об’єкти противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1280 окупантів. Від початку вторгнення армія ворога втратила близько 907 220 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

"У ніч на 26 березня 2025 року противник атакував 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни. 48 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

У Запоріжжі СБУ запобігла теракту поблизу військової частини.

Росіяни планували підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу КПП об’єкта.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп визнав можливим затягування Росією часу в досягненні припинення війни. У розмові з телеканалом Newsmax він сказав, що Путін може зволікати з мирною угодою.

Водночас він все ще вважає, що Росія хоче закінчення війни. Також закінчення війни хоче Україна, переконаний американський президент.

Докладніше – в новині.

Під час сенатських слухань щодо безпекової ситуації у світі очільник Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що Збройні Сили України "недооцінювалися упродовж кількох років".

Шеф ЦРУ висловив переконання у здатності представників українського опору "воювати голими руками, якщо доведеться, якщо Україні не будуть запропоновані умови, прийнятні для досягнення тривалого миру". Переговори між Україною, США та Росією Реткліфф оцінює як такі, що в разі успіху "не дадуть обом сторонам отримати все, чого вони хочуть, і досягти своїх максималістських цілей". При цьому він визнає перевагу росіян на полі бою.

Також у розвідувальних відомствах США припускають, що в разі незадовільного врегулювання війни лідери України та Росії можуть надати перевагу продовженню конфлікту.

Суд у Вашингтоні задовольнив клопотання медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" щодо тимчасової заборони агентству США з глобальних медіа USAGM припиняти фінансування мовника.

Як пише "Радіо Свобода", суддя округу Колумбія постановив не вживати будь-яких заходів, спрямованих на закриття ЗМІ, поки справа щодо оскарження рішень адміністрації США не буде розглянута по суті - це станеться упродовж наступних кількох тижнів.

У мотиваційній частині рішення йдеться, що зупинення грантової програми USAGM призвело б до "невиправної шкоди" для медіа. Суддя також підкреслює неможливість примусу "Радіо Свобода" до припинення роботи навіть за умови наявності розпорядження президента США.

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