Трамп визнав, що Росія може тягнути час у припиненні війни

Але він вважає, що вона все ж хоче покласти війні край.

Президент Дональд Трамп визнав можливим затягування Росією часу в досягненні припинення війни. У розмові з телеканалом Newsmax він сказав, що Путін може зволікати з мирною угодою.

Водночас він все ще вважає, що Росія хоче закінчення війни. Також закінчення війни хоче Україна, переконаний американський президент.

"Я не знаю. Маю на увазі, я дам вас знати в певний момент. Але я вважаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони зволікають. Я робив це протягом багатьох років, ви знаєте, я не хочу укладати угоду, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити, зовсім... Я не впевнений. Але ні, я думаю, Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", – сказав він.

За словами Трампа, і Україна, і Росія щотижня втрачають по 2500 військових. Варто зазначити, що раніше Трамп неодноразово оперував цифрами, які нічим не підтверджені.

Спроби встановити припинення вогню

12 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці.

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. Учора Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.

Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції.