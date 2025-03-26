Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Жінка, яка народила Бога. Що ми знаємо про найвідомішу матір у світі
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Очільницю Гагаузії Євгенію Гуцул затримали в аеропорту Кишинева
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
Не тільки страх води: чому сказ – це вирок, і що слід знати людям про профілактику і алгоритм дій при укусах
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
У США померла 43-річна прокурорка, яка розслідувала воєнні злочини РФ
ГоловнаСвіт

Трамп визнав, що Росія може тягнути час у припиненні війни

Але він вважає, що вона все ж хоче покласти війні край. 

Трамп визнав, що Росія може тягнути час у припиненні війни
Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 17 березня, Кеннеді центр
Фото: скріншот

Президент Дональд Трамп визнав можливим затягування Росією часу в досягненні припинення війни. У розмові з телеканалом Newsmax він сказав, що Путін може зволікати з мирною угодою. 

Водночас він все ще вважає, що Росія хоче закінчення війни. Також закінчення війни хоче Україна, переконаний американський президент. 

"Я не знаю. Маю на увазі, я дам вас знати в певний момент. Але я вважаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вони зволікають. Я робив це протягом багатьох років, ви знаєте, я не хочу укладати угоду, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити, зовсім... Я не впевнений. Але ні, я думаю, Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, Зеленський хотів би, щоб це закінчилося на цьому етапі", – сказав він. 

За словами Трампа, і Україна, і Росія щотижня втрачають по 2500 військових. Варто зазначити, що раніше Трамп неодноразово оперував цифрами, які нічим не підтверджені. 

Спроби встановити припинення вогню

12 березня США на переговорах у Саудівській Аравії запропонували Україні встановити повний режим припинення вогню. Київ погодився, хоча сам він спершу пропонував припинення вогню по енергетиці – те, що простіше контролювати. Відповідь була за Росією, і вона очікувано не погодилася припиняти бойові дії повністю. Після розмови Дональда Трампа із Путіним у Росії сказали, що готові на припинення вогню лише по енергетиці. 

23-25 березня в Ріяді відбулися нові перемовини. США спілкувалися і з Україною, і з Росією – але окремо, прямих переговорів між українцями і росіянами не було. Учора Білий дім опублікував дві окремо заяві про результати домовленостей. Заява про угоду з Україною містила інформацію про досягнення домовленості припинити вогонь у Чорному морі та не бити по всіх об'єктах енергетики. Також там була прописана згода на участь третіх країн у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. А ще – те, що Штати сприятимуть поверненню депортованих дітей і полонених. Заява про угоду з Росією містила ті ж самі дані про припинення вогню і участь третіх країн, але там не було згадано про полонених. Натомість Штати пообіцяли Росії посприяти її поверненню на ринок експорту добрив та агропродукції.

Український президент Володимир Зеленський, коментуючи досягнуті домовленості, сказав, що Вашингтон вважає угоду про припинення вогню чинною з моменту публікації.

Але Росія натомість опублікувала власну заяву, де сказала, що режим запрацює аж після того, як з неї знімуть частину санкцій: стосовно її Россєльхозбанку, кораблів, які (за її словами) перевозять агропродукцію та проти виробників добрив і агропродукції. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies