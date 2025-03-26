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США відклали приєднання Румунії до програми безвізових поїздок

Адміністрація Трампа була незадоволена перипетіями довкола виборів.

США відклали приєднання Румунії до програми безвізових поїздок
Фото: Romania Insider

Департамент внутрішньої безпеки США оголосив про відкладення рішення щодо приєднання Румунії до програми безвізових поїздок, яке мало бути схвалене до кінця березня.

Як пише Politico, у Вашингтоні вирішили продовжити перевірку країни на предмет "відповідності суворим вимогам щодо безпеки". Інформації щодо того, як довго триватиме цей період, в уряді США не надали.

Румунія залишається однією з небагатьох країн ЄС, громадяни якої досі не можуть подорожувати у Штати з туристичною метою без візи. Про те, що країна все ж отримає відповідний дозвіл, заявила у січні попередня адміністрація на чолі з Джо Байденом

Проти нинішня американська влада не приховує критичних зауважень до Румунії, зокрема щодо скасування перемоги у першому турі президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Незадоволення з цього приводу публічно висловлювали віцепрезидент Джей Ді Венс та близький соратник Дональда Трампа Ілон Маск.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку переконаний, що павза в наданні безвізу є "виключно технічним заходом", а уряд в Бухаресті "скористається нею, щоб з'ясувати з американськими партнерами, що саме їх турбує". 

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