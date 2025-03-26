США відклали приєднання Румунії до програми безвізових поїздок

Департамент внутрішньої безпеки США оголосив про відкладення рішення щодо приєднання Румунії до програми безвізових поїздок, яке мало бути схвалене до кінця березня.

Як пише Politico, у Вашингтоні вирішили продовжити перевірку країни на предмет "відповідності суворим вимогам щодо безпеки". Інформації щодо того, як довго триватиме цей період, в уряді США не надали.

Румунія залишається однією з небагатьох країн ЄС, громадяни якої досі не можуть подорожувати у Штати з туристичною метою без візи. Про те, що країна все ж отримає відповідний дозвіл, заявила у січні попередня адміністрація на чолі з Джо Байденом.

Проти нинішня американська влада не приховує критичних зауважень до Румунії, зокрема щодо скасування перемоги у першому турі президентських виборів проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Незадоволення з цього приводу публічно висловлювали віцепрезидент Джей Ді Венс та близький соратник Дональда Трампа Ілон Маск.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку переконаний, що павза в наданні безвізу є "виключно технічним заходом", а уряд в Бухаресті "скористається нею, щоб з'ясувати з американськими партнерами, що саме їх турбує".