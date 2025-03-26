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Майк Волц попросив Ілона Маска допомогти розслідувати скандал з військовим чатом

Радник не розуміє, як номер журналіста опинився у списку його контактів.

Майк Волц попросив Ілона Маска допомогти розслідувати скандал з військовим чатом
Майк Волц
Фото: EPA/UPG

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц узяв на себе повну відповідальність за інцидент з додаванням у секретний військовий чат редактора видання Atlantic.

Як пише The Guardian, посадовець пояснив, що помилка сталася через те, що журналіст Джеффрі Голдберг виявився у списку контактів під ім'ям іншої особи, яку Волц хотів додати до обговорення ударів по єменським хуситам.

Радник не розуміє, як саме номер медійника потрапив до його телефону, адже ніколи йому не писав та взагалі з ним не спілкувався. Але Волц прагне не звинувачувати нікого зі своїх помічників, навіть якщо помилка сталася саме з їхньої провини.

Розслідувати загадку з потраплянням стороннього номера до списку контактів допоможе Ілон Маск. Волц стверджує, що вже мав розмову з мільярдером і домовився, що "найвидатніші спеціалісти у технічній галузі" з'ясують, що сталося.

  

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