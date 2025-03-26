Суд заборонив США припиняти фінансування "Радіо Свобода"

Суд у Вашингтоні задовольнив клопотання медіакорпорації "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" щодо тимчасової заборони агентству США з глобальних медіа USAGM припиняти фінансування мовника.

Як пише "Радіо Свобода", суддя округу Колумбія постановив не вживати будь-яких заходів, спрямованих на закриття ЗМІ, поки справа щодо оскарження рішень адміністрації США не буде розглянута по суті - це станеться упродовж наступних кількох тижнів.

У мотиваційній частині рішення йдеться, що зупинення грантової програми USAGM призвело б до "невиправної шкоди" для медіа. Суддя також підкреслює неможливість примусу "Радіо Свобода" до припинення роботи навіть за умови наявності розпорядження президента США.

Надалі позивачі наполягатимуть на задоволенні ще одного клопотання - щодо розблокування 77 мільйонів доларів, які Конгрес схвалив для фінансування мовника до кінця фінансового року. Дії адміністрації Дональда Трампа були спрямовані на те, щоб ці кошти так і не опинилися на рахунках ЗМІ.