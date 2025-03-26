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У Південній Кореї через лісові пожежі загинули щонайменше 15 людей

Деякі громадяни постраждали, коли намагалися втекти від вогню, але їхній автомобіль перекинувся.

У Південній Кореї через лісові пожежі загинули щонайменше 15 людей
Горить гора в Андоні, приблизно за 190 кілометрів на південний схід від Сеула, Південна Корея, 25 березня 2025 р.
Фото: EPA/UPG

Через лісові пожежі в південно-східному регіоні Південної Кореї загинули щонайменше 15 людей.

Про це повідомляє Reuters

Місцеві мешканці регіону змушені залишати свої будинки після того, як лісові пожежі зруйнували квартали. Також пожежі знищують стародавні храми. Крім того, влада країни перевела тисячі в’язнів із в’язниць.

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В свою чергу, виконуючий обов'язки президента Хан Дак Су пообіцяв залучити пожежні вертольоти та наземний персонал для боротьби з пожежами, які розпалюють сильні вітри та суха погода. Наразі пожежі не вдалось локалізувати.

Зазначається, що деякі громадяни постраждали, коли намагалися втекти від вогню, але їхній автомобіль перекинувся.

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