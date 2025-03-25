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Президент Євроради: справедливий мир в Україні означатиме мир і стабільність для Європи

ЄС, підтримуючи нашу державу, таким чином підтримує статут ООН і міжнародний порядок, оснований на правилах, вважає Кошта.

Президент Євроради: справедливий мир в Україні означатиме мир і стабільність для Європи
Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Безпека Європи починається з України. Досягнення справедливого та тривалого миру в Україні означатиме мир та стабільність для всієї Європи.

Таку заяву зробив президент Європейської ради Антоніу Кошта в Центрі європейської політики (ЕРС) з нагоди 68-ї річниці підписання Римських договорів, передає «Укрінформ».

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«Європа є проєктом миру, але мир без оборони є ілюзією. Безпека Європи починається з України. Саме тому нам необхідно продовжувати стояти пліч-о-пліч з українцями, створювати умови для досягнення справедливого, всеохоплюючого та тривалого миру в Україні та в Європі. Якщо Росія вважає, що кордони України - це лише лінія на мапі, чому вона буде поважати кордони будь-якої іншої країни?», - сказав Кошта.

Він наголосив на підтримці України, додав, що ЄС таким чином підтримує статут ООН і міжнародний порядок, оснований на правилах. Кошта також згадав за пакети санкцій проти РФ, заморожені активи країни-агресора і зазначив, що ЄС зміг суттєво скоротити енергетичну залежність від Росії й позбавив Кремль значної частки надходжень для фінансування війни.

«Російська агресія надала нове почуття невідкладності у досягненні нашої стратегічної автономії, не лише в енергетиці, а й в обороні. Це привело нас до спільних зусиль, щоб збільшити відтоді витрати на оборону більш як на 30 відсотків. Це відкрило шлях до рішень з формування Європи оборони», - сказав Кошта.

  • Цього місяця Єврокомісія представила «Білу книгу з питань європейської оборони – Готовність 2030». 
  • У межах плану ReArm Europe/Готовність 2030 Комісія також представила амбітний оборонний пакет, який надає фінансові важелі для держав-членів ЄС для стимулювання інвестицій в оборонні можливості.
  • Ці заходи ЄС спрямовані на вирішення нагальної короткострокової потреби у підтримці України, а також на довгострокову необхідність зміцнення безпеки та оборони Європи.
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