Військова омбудсманка отримала вже понад 5 тисяч звернень від бійців і членів їхніх сімей

За майже три місяці військова омбудсменка Ольга Решетилова отримала понад 5 тисяч звернень від військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців.

За перший тиждень із моменту запуску офіційної поштової скриньки [email protected] надійшло вже понад 260 звернень.

Найчастіше військові звертались із запитаннями про:

ВЛК (військову лікарську комісію) і порядок її проходження;

переведення через «Армія+»;

грошове забезпечення, зокрема отримання бойових виплат;

підстави та порядок звільнення з військової служби.

Рідні військовослужбовців у цей тиждень чи не найбільше запитували про можливість ротацій із передових позицій.

Цього місяця в Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Перехідний період для опрацювання звернень, які раніше надходили на месенджери, триватиме до 7 квітня.30 грудня 2024 року Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) на пост уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.