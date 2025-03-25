Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
Рейд ГУР на Крим. Продовжуємо нагрівати скороварку
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
ГоловнаСуспільствоВійна

Військова омбудсманка отримала вже понад 5 тисяч звернень від бійців і членів їхніх сімей

Рідні найчастіше питають про ротації.

Військова омбудсманка отримала вже понад 5 тисяч звернень від бійців і членів їхніх сімей
Ольга Решетилова
Фото: Макс Треубухов

За майже три місяці військова омбудсменка Ольга Решетилова отримала понад 5 тисяч звернень від військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За перший тиждень із моменту запуску офіційної поштової скриньки [email protected] надійшло вже понад 260 звернень.

Найчастіше військові звертались із запитаннями про:

  • ВЛК (військову лікарську комісію) і порядок її проходження;
  • переведення через «Армія+»;
  • грошове забезпечення, зокрема отримання бойових виплат;
  • підстави та порядок звільнення з військової служби.

Рідні військовослужбовців у цей тиждень чи не найбільше запитували про можливість ротацій із передових позицій.

Цього місяця в Україні запрацювала офіційна пошта для звернень щодо захисту прав військовослужбовців. Перехідний період для опрацювання звернень, які раніше надходили на месенджери, триватиме до 7 квітня.30 грудня 2024 року Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) на пост уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies