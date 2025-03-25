СБУ запобігла теракту у Львові, затримавши двох російських агентів

Служба безпеки України зірвала чергову спробу російських спецслужб здійснити теракт у Львові.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Двоє осіб, які працювали на Росію, планували підірвати автомобіль українського військового, заклавши під нього саморобний вибуховий пристрій.

Агентів затримали під час встановлення вибухівки, замаскованої у спортивну сумку. За задумом, підрив автомо мав відбутися дистанційно – через виклик на телефон, підключений до пристрою.

Вибуховий пристрій містив 4,5 кг вибухівки та був начинений гайками.

Затримані - двоє жителів Закарпаття віком 22 і 23 роки. Вони потрапили у поле зору окупантів під час пошуку «легких грошей» у Telegram-каналах.

Після дистанційного вербування агенти прибули до Львова, забрали вибухівку зі схрону та провели дорозвідку поблизу автомобіля українського військового.

Навпроти місця паркування авто зловмисники встановили камеру з функцією віддаленого доступу, щоб спецслужби РФ могли зафіксувати момент вибуху.

Кіберфахівці СБУ своєчасно викрили агентів, знешкодили вибуховий пристрій і камеру спостереження, запобігши теракту.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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