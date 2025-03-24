З початку року внаслідок терактів загинуло четверо поліцейських: Нацполіція посилить заходи безпеки біля відділків

У Національній поліції планують посилити заходи безпеки біля відділків для протидії терактам.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Нацполу Юлія Гірдвіліс.

Зокрема, буде посилене патрулювання територій, а також - застосування ручних металодетекторів.

"Ми плануємо посилити заходи безпеки для протидії таких спроб злочинів, зокрема, це посилене патрулювання територій поліції з метою виявлення підозрілих осіб, предметів. Також посилена перевірка траспортних засобів, які перебувають біля відділів поліції... Імовірно використання найближчим часом ручних металодетекторів і - по можливості рамкових. Також збільшення камер відеоспостереження не тільки у відділі поліції, але й поблизу", - зазначила Гірдвіліс.

Також за її словами, плануються додаткові етапи перевірки, наприклад - обговорення заздалегідь мети візиту до поліції.

Речниця також зазначила, що правоохоронці продовжують інформувати громадян про ознаки терористичної діяльності.

"Четверо осіб з початку року загинули від рук росіян, коли виконували такі злочини. Ще кілька осіб мають важкі поранення", - нагадала Гірдвіліс.

Як повідомлялося, вчора в будівлі поліції на Одещині стався вибух. Загинула жінка, також постраждали троє поліцейських.