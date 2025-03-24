Киянина, який убив собаку, скинувши зі сходів, засудили до 7,5 років позбавлення волі

Мешканець Києва, який убив собаку, скинувши тварину зі сходів, засудили до 7,5 років позбавлення волі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва Дніпровським районним судом оголошено обвинувальний вирок 31-річному киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини (ч. 3 ст. 299 КК). Чоловіка, який вже неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Кадри жорстокого поводження з твариною зафіксували камери спостереження в будинку. Сам обвинувачений своєї вини у суді не визнав, однак зізнався, що собаку і справді зіштовхнув зі сходів. Він також заявив, що вбив її хтось інший, можливо сусіди. Його слова спростовані висновками експертиз.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме за ґратами.

З 2017 року Україна посилила покарання за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Так, знущання з тварин, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, караються арештом на термін до шести місяців або обмеженням волі на термін до трьох років. Ті ж дії, вчинені у присутності малолітнього, караються обмеженням волі на термін від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін. Ті самі дії, вчинені з особливою жорстокістю або якщо вони призвели до каліцтва чи загибелі, або вчинені групою осіб, караються позбавленням волі на термін від п'яти до восьми років.