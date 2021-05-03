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Правоохоронці нагадали алгоритм дій для свідків жорстокого поводження з тваринами

За такі злочини передбачено штрафи та позбавлення волі.

У МВС розповіли про алгоритм дій, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами.

Насамперед потрібно зафіксувати жорстоке поводження з тваринами – зняти фото чи відео.

Далі – по максимуму знайти свідків, взяти їх контактні дані, дізнатися контактні дані власника тварини.

Наступний крок – звернутися із заявою в поліцію щодо жорстокого поводження з твариною. В заяві вказати, хто є власником тварини. До заяви потрібно долучити фото, відео зйомку, контактні дані свідків.

“Інформацію збирають дільничні, а розслідування ведуть слідчі. Потім справу передають до суду, який приймає рішення щодо притягнення до відповідальності особи, яка образила тварину”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, побої, знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза.

У разі колективних знущань, повторного випадку знущання - штраф збільшується від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.

За задоволення статевої пристрасті з твариною - штраф від 3400 до 8500 грн. Тварину конфіскують.

Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків (загибель тварини) загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини - обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.

Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин).

У квітні поліція завела кримінальну справу на жителя Києва через те, що його стаффордширський тер'єр під час прогулянки загриз іншу собаку, а Патрульна поліція столиці вилучила птахів, яких використовували для отримання заробітку за рахунок фото з ними.

Того ж місяця у Київській області встановили зловмисника, який заради розваги застрелив лелеку.

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