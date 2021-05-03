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ДСНС попередила про пожежну небезпеку, пориви вітру на Київщині та підвищення рівня води на Закарпатті

У третині областей країни - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

ДСНС попередила про пожежну небезпеку, пориви вітру на Київщині та підвищення рівня води на Закарпатті
Фото: mvs.gov.ua

ДСНС попереджає про пожежну небезпеку у третині областей України.

Про це повідомила пресслужба надзвичайників.

“У понеділок, 3 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Донецької, Одеської, Миколаївської та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, на рiчках Закарпатської області очiкується вiдновлення пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, над поточними рiвнями, без негативних наслiдкiв.

Також за даними УкрГідрометцентру, вдень 3 травня у Київській області будуть пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, травень 2021 року буде теплішим, ніж зазвичай.

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