Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
Модернізація «Мінська», ПДЧ в НАТО, візит Макрона. Невідомі подробиці паризьких перемовин Зеленського
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
​РНБО може запровадити санкції проти головних "обнальників" країни та лідерів злочинного світу, - джерела
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
Мендель йде з посади прессекретаря Зеленського, але працюватиме в Офісі президента радницею
Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
Наглядова рада "Нафтогазу" оголосила про свою відставку
У Празі тисячі людей вийшли на мітинг проти президента Земана
У Празі тисячі людей вийшли на мітинг проти президента Земана
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Тайны Резиденции Президента
Тайны Резиденции Президента
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок пожежі у чотирьохповерховому будинку загинув львів'янин

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

У Львові внаслідок пожежі у чотирьохповерховому будинку помер чоловік, постраждала жінка.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“30 квітня о 22:44 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Ференца Ліста. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку”, – йдеться у повідомленні.

До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався дим.

Фото: Facebook-сторінка львівських рятувальників

О 23:00 вогнеборці локалізували пожежу, та о 23:01 ліквідували загорання речей домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Внаслідок пожежі син власниці отримав опіки руки та голови ІІ ступеня, його у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова, де він помер.

Жінка отруїлася продуктами горіння, її госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню Львова.

До ліквідації пожежі залучалось 7 чоловіки особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 11 квітня у Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, загинуло двоє чоловіків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також