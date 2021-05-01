У Львові внаслідок пожежі у чотирьохповерховому будинку помер чоловік, постраждала жінка.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“30 квітня о 22:44 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Ференца Ліста. Пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку”, – йдеться у повідомленні.

До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався дим.

Фото: Facebook-сторінка львівських рятувальників

О 23:00 вогнеборці локалізували пожежу, та о 23:01 ліквідували загорання речей домашнього вжитку на площі 2 кв.м.

Внаслідок пожежі син власниці отримав опіки руки та голови ІІ ступеня, його у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова, де він помер.

Жінка отруїлася продуктами горіння, її госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню Львова.

До ліквідації пожежі залучалось 7 чоловіки особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.

Нагадаємо, 11 квітня у Дніпрі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, загинуло двоє чоловіків.